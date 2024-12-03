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Стала известна символическая сборная полуфинала Кубка России по волейболу среди женщин

Стала известна символическая сборная полуфинала Кубка России по волейболу среди женщин
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала женскую символическую сборную полуфинальной серии Кубка России.

Символическая сборная Кубка России среди женщин по итогам полуфинальной серии:

— доигровщица: Анастасия Чернова (ЖВК «Ленинградка»);
— либеро: Анна Подкопаева (ЖВК «Динамо Москва»);
— связующая: Полина Матвеева (ЖВК «Динамо-Ак Барс»);
— диагональная: Анастасия Гарелик (ЖВК «Ленинградка»);
— блокирующая: Виктория Пушина (ЖВК «Динамо Москва»);
— тренер: Зоран Терзич (ЖВК «Динамо Москва»).

В эти дни также проходит предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025. Он стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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