Стала известна символическая сборная полуфинала Кубка России по волейболу среди женщин

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала женскую символическую сборную полуфинальной серии Кубка России.

Символическая сборная Кубка России среди женщин по итогам полуфинальной серии:

— доигровщица: Анастасия Чернова (ЖВК «Ленинградка»);

— либеро: Анна Подкопаева (ЖВК «Динамо Москва»);

— связующая: Полина Матвеева (ЖВК «Динамо-Ак Барс»);

— диагональная: Анастасия Гарелик (ЖВК «Ленинградка»);

— блокирующая: Виктория Пушина (ЖВК «Динамо Москва»);

— тренер: Зоран Терзич (ЖВК «Динамо Москва»).

В эти дни также проходит предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025. Он стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».