Тренер «Зенита» СПб оценил возможность трансферов Кристенсона и Волкова в чемпионат Италии

Старший тренер петербургского «Зенита» Томазо Тотоло прокомментировал возможные переходы игроков «Зенита-Казань» связующего Майки Кристенсона и доигровщика Дмитрия Волкова в итальянскую «Верону».

«Контракт с Кристенсоном — это секрет Полишинеля, сделку совершили очень давно. Если бы Константин Абаев вернулся в Россию после этого трансфера, возможным местом назначения могла бы стать Казань. Но сейчас весь вопрос в условиях рынка. Как и многим иностранцам, которые играют в чемпионате Италии первый сезон, Абаеву нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и требованиям тренера.

Если говорить о гипотетическом переходе Волкова в «Верону», то я знаю, что он хочет поиграть за границей. Вместе с Кристенсоном они составили бы невероятную связку, но это два очень дорогих игрока, клуб может финансово не потянуть обоих. Но если представить этот и переход и если Ноумори Кейта тоже останется, «Верона» сможет претендовать на скудетто», – приводит слова Тотоло Volleyball.it.

Кристенсон и Волков выступают за «Зенит-Казань» с 2021 года. Тотоло проработал в Казани 11 сезонов, после чего перебрался в Санкт-Петербург, где помогает Владимиру Алекно.