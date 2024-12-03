Гатина — о победе в Суперкубке России: гордилась командой после этого матча

Российская волейболистка, доигровщица «Динамо-Ак Барс» Светлана Гатина рассказала о впечатлениях от игры за казанский клуб. О смене команды спортсменкой стало известно в мае этого года.

— Должна признать, что это было немного эмоционально. Нормально, когда вы приходите в новую команду и знакомитесь с партнёрами. Тем не менее я счастлива быть частью этого клуба, надеюсь помочь им завоевать новые титулы.

— В октябре вы выиграли Суперкубок России, став MVP турнира, а также став лидером по набранным очкам и лучшей нападающей. Это незабываемый матч для вас?

— Очень гордилась командой после этого матча и была рада победе, завоёванному трофею.

— Каковы впечатления после первых матчей в Суперлиге?

— Сейчас мы на первом месте в таблице. Как и все команды, мы ошибаемся, но всегда полны решимости добиться наилучшего результата в игре и работать над ошибками на тренировках, — сказала Гатина в интервью порталу Volleynews.