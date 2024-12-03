Стало известно место проведения финала Кубка России по волейболу среди женщин

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о месте проведения финала Кубка России по волейболу среди женщин. Решающий матч турнира пройдёт в столице Татарстана Казани.

Игра между казанским «Динамо-Ак Барс» и петербургской «Ленинградкой» состоится 29 декабря, начало в 19:30.

Ранее была объявлена символическая сборная полуфинальной серии Кубка России. Лучшей доигровщицей признана Анастасия Чернова (ЖВК «Ленинградка»). Также отмечены либеро Анна Подкопаева (ЖВК «Динамо Москва»), связующая Полина Матвеева (ЖВК «Динамо-Ак Барс»), диагональная Анастасия Гарелик (ЖВК «Ленинградка»), блокирующая Виктория Пушина (ЖВК «Динамо Москва») и тренер Зоран Терзич (ЖВК «Динамо-Ак Барс»).