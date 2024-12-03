Россиянка Анастасия Капралова впервые признана MVP матча в Италии

20-летняя российская доигровщица Анастасия Капралова, которая в это межсезонье перешла из итальянского «Игор Горгондзола» (Новара) в «Кунео», впервые была признана самым ценным игроком матча в рамках 10-го тура Серии А1.

Россиянка набрала 20 очков в ходе встречи «Кунео» и «Тальмассонса», за который выступает Яна Щербань. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 15:25, 25:20, 25:23) в пользу клуба Капраловой. Щербань принесла своей команде семь очков. Самым результативным игроком встречи стала одноклубница Щербань Майа Сторк, на её счету 26 очков.

В следующем туре «Кунео», занимающий после 10-го тура 12-е место в турнирной таблице, встретится с лидером зачёта «Имоко Конельяно». Матч состоится 4 декабря.