Краснодарское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар» в матче 12-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 2 декабря, проходят матчи 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Волейболистки краснодарского «Динамо-Кр» обыграли спортсменок челябинского «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:15).

В следующем матче «Динамо-Кр» встретится с «Локомотивом» из Калининградской области, а спортсменки «Динамо-Метар» сыграют с «Минчанкой» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».