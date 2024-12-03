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Краснодарское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар» в матче 12-го тура женской Суперлиги

Краснодарское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар» в матче 12-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 2 декабря, проходят матчи 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Волейболистки краснодарского «Динамо-Кр» обыграли спортсменок челябинского «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Храбрая, Воробьёва
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович

В следующем матче «Динамо-Кр» встретится с «Локомотивом» из Калининградской области, а спортсменки «Динамо-Метар» сыграют с «Минчанкой» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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