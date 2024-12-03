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Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 10-го тура

Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 10-го тура
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В Италии завершился 10-й тур женской волейбольной Серии А1. По ходу матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 27 очков.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:1 (25:20, 15:25, 25:20, 25:23) одержал победу над «Тальмассонсом» Яны Щербань. Капралова набрала 20 очков и была признана MVP матча, Щербань принесла команде семь очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, уступил возглавляющему турнирную таблицу «Имоко Конельяно» со счётом 0:3 (21:25, 16:25, 23:25). Толок выступала на позиции либеро. Акимова продолжает восстановление.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (25:16, 21:25, 25:18, 25:12) победил «Кьери» Анастасии Ляшко. Антропова завоевала 27 очков, Котикова и Ляшко очков не набрали.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 2:3 (20:25, 23:25, 25:22, 25:20, 20:22) уступил «Пинероло». Россиянка очков не набрала.

После 10-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой и «Новара» Толок и Акимовой сохранили третье и четвёртое места в турнирной таблице. «Кьери» Ляшко опустился на одну строчку – шестое место, «Валлефолья» Кобзарь сохранила восьмое место, а «Кунео» Капраловой поднялся на одну строчку вверх – 12-е. «Тальмассонс» Щербань вновь опустился на последнее, 14-е место.

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