Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 11-го тура

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В Турции завершился 11-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 59 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, уступил «Экзачибаши» со счётом 1:3 (25:27, 25:18, 20:25, 19:25). Лазарева набрала 31 очко, Курило – семь.

«Бахчеливлер» Полины Шемановой со счётом 1:3 (25:21, 17:25, 20:25, 17:25) уступил «Фенербахче». Россиянка на площадку не выходила.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:21) одержал победу над «Сигорта Шоп». Россиянка заработала 18 очков.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной уступил «Тюрк Хава Йоллари» со счётом 1:3 (19:25, 25:16, 19:25, 19:25). Кочурина набрала три очка.

После 11-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой, «Зерен Спор» Кочуриной и «Бахчеливлер» Шемановой сохранили второе, седьмое и восьмое места в турнирной таблице соответственно, «Кузейбору» Лазаревой и Курило опустился на одну строчку вниз – шестое место.