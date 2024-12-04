Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 декабря

Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, состоялись три матча 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 12-й тур. 3 декабря:

  • «Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 25:9, 23:25, 25:12).
  • «Динамо Кр» (Краснодар) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:15).
  • «Тулица» (Тула) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 17:25, 15:3).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
Матчи выиграли, но дальше не прошли. «Динамо» и «Локомотив» вылетели из Кубка России
Матчи выиграли, но дальше не прошли. «Динамо» и «Локомотив» вылетели из Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android