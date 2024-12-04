Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 декабря

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Сегодня, 3 декабря, состоялись три матча 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 12-й тур. 3 декабря:

«Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 25:9, 23:25, 25:12).

«Динамо Кр» (Краснодар) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:15).

«Тулица» (Тула) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 17:25, 15:3).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».