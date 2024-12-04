Женская Суперлига: расписание игрового дня 4 декабря

Сегодня, 4 декабря, состоятся три матча 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 12-й тур. 4 декабря:

16:00 мск — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область);

19:00 мск — «Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратов);

19:00 мск — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининградская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».