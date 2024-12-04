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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 4 декабря

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 4 декабря
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Сегодня, 4 декабря, состоятся матчи 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 15-й тур. Расписание матчей, 4 декабря, мск:

  • 15:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Белогорье» (Белгород)
  • 18:00. «Нова» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Калининград)
  • 19:00. АСК (Нижний Новгород) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой)
  • 19:00. «Динамо» (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург)
  • 19:00. «Зенит» (Казань) — «Динамо-Урал» (Уфа)
  • 19:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Сургут)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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