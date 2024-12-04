Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло 12-й матч подряд в женской Суперлиге
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал 12-ю победу подряд в рамках Суперлиги сезона-2024/2025. В 12-м туре чемпионата России команда обыграла «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:17).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
04 декабря 2024, среда. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Котова, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги с 36 очками. За 12 матчей волейболистки казанского коллектива проиграли всего две партии.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
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