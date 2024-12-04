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«Белогорье» вырвало победу у «Кузбасса» на тай-брейке, который продлился до 35 очков

«Белогорье» вырвало победу у «Кузбасса» на тай-брейке, который продлился до 35 очков
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты кемеровского «Кузбасса» и команда «Белогорье» из Белгорода. Матч завершился непростой победой «Белогорья» со счётом 3:2 (29:26, 19:25, 25:21, 21:25, 35:33).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
04 декабря 2024, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

Далее кемеровский «Кузбасс» встретится с красноярским «Енисеем», а волейболисты «Белогорья» сыграют с лидером чемпионата казанским «Зенитом».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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