«Белогорье» вырвало победу у «Кузбасса» на тай-брейке, который продлился до 35 очков

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты кемеровского «Кузбасса» и команда «Белогорье» из Белгорода. Матч завершился непростой победой «Белогорья» со счётом 3:2 (29:26, 19:25, 25:21, 21:25, 35:33).

Далее кемеровский «Кузбасс» встретится с красноярским «Енисеем», а волейболисты «Белогорья» сыграют с лидером чемпионата казанским «Зенитом».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.