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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Нову» в матче мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Нову» в матче мужской Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» (Новосибирск) и «Нова» из Новокуйбышевска. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) в пользу новосибирского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
04 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Аксютин, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Аршинов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице мужской Суперлиги (34 очка). «Нова» расположилась на 12-й строчке чемпионата с 11 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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