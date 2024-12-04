Новосибирский «Локомотив» обыграл «Нову» в матче мужской Суперлиги

Завершился матч 15-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» (Новосибирск) и «Нова» из Новокуйбышевска. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) в пользу новосибирского клуба.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице мужской Суперлиги (34 очка). «Нова» расположилась на 12-й строчке чемпионата с 11 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.