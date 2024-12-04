«Причины можно искать до бесконечности». Руссу — о поражении от краснодарского «Динамо»

Диагональная «Динамо-Метар» Виктория Руссу объяснила, почему её команда уступила краснодарскому «Динамо» в гостевом матче в рамках 12-го тура российской женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (25:23, 23:25, 17:25, 15:25).

«Сегодня не хватило чистоты в игре, допустили много собственных ошибок, дали сопернику разыграться и навязать свою игру.

Сказалась ли дорога до Краснодара? Дорога и правда не из лёгких. Много причин может сказываться на результатах, но их можно искать до бесконечности. Сегодня Краснодар оказался сильнее! А долгий перерыв дал нам время поработать над своими слабыми местами. Следующие два тура играем на домашней площадке, ждём соперников и будем делать всё возможное, чтобы реабилитироваться!» – рассказала Руссу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.