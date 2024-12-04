«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в 12-м туре женской Суперлиги
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Завершился матч 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Волейболистки санкт-петербургской «Ленинградки» одержали уверенную победу над командой «Локомотив» из Калининградской области со счётом 3:0 (29:27, 25:20, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Локомотив К: Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
В турнирной таблице Суперлиги «Ленинградка» занимает второе место с 30 очками. «Локомотив» идёт на третьей строчке (29 очков).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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