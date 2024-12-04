«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в 12-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Волейболистки санкт-петербургской «Ленинградки» одержали уверенную победу над командой «Локомотив» из Калининградской области со счётом 3:0 (29:27, 25:20, 25:20).

В турнирной таблице Суперлиги «Ленинградка» занимает второе место с 30 очками. «Локомотив» идёт на третьей строчке (29 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».