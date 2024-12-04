Волейболисты казанского «Зенита» одолели «Динамо-Урал» в рамках мужской Суперлиги

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Зенит» из Казани и «Динамо-Урал» (Уфа). Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) в пользу казанской команды.

«Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу мужской Суперлиги (38 очков). «Динамо-Урал» расположилось на пятом месте чемпионата с 28 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.