Волейболисты казанского «Зенита» одолели «Динамо-Урал» в рамках мужской Суперлиги
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Зенит» из Казани и «Динамо-Урал» (Уфа). Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) в пользу казанской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-Урал
Уфа
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Аношко, Тебенихин
«Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу мужской Суперлиги (38 очков). «Динамо-Урал» расположилось на пятом месте чемпионата с 28 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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