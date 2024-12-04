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Россиянку Светлану Гатину называют феноменом в Италии

Россиянку Светлану Гатину называют феноменом в Италии
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21-летнюю российскую доигровщицу казанского «Динамо-Ак Барс» Светлану Гатину называют феноменом в итальянских СМИ. Волейболистка дала интервью одному из местных изданий, вызвав восхищение своим талантом. Итальянский спортивный портал прогнозирует, что у Гатиной большое будущее в мировом волейболе.

«Есть чёткое ощущение, что эта молодая звезда действительно может оставить неизгладимый след в истории российского волейбола и за его пределами», – отмечает журналист портала Volleynews Ди Алессандро Гаротта.

Светлана Гатина начинала спортивную карьеру в системе казанского «Динамо» (2017-2020). С 2020 по 2022 год выступала за нижегородскую «Спарту», следующие два сезона провела в саратовском «Протоне», а перед началом сезона-2024/2025 вернулась в «Динамо-Ак Барс».

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