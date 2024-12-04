«Динамо» одержало уверенную победу над «Нефтяником» в матче ЧР по волейболу

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Динамо» из Москвы и «Нефтяник» (Оренбург). Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:23) в пользу московской команды.

«Динамо» занимает четвёртое место в мужской Суперлиги (32 очка). «Нефтяник» расположился на 13-м месте чемпионата с 10 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.