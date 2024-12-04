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«Динамо» одержало уверенную победу над «Нефтяником» в матче ЧР по волейболу

«Динамо» одержало уверенную победу над «Нефтяником» в матче ЧР по волейболу
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Динамо» из Москвы и «Нефтяник» (Оренбург). Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:23) в пользу московской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Нефтяник
Оренбург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Нефтяник: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов

«Динамо» занимает четвёртое место в мужской Суперлиги (32 очка). «Нефтяник» расположился на 13-м месте чемпионата с 10 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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