Московское «Динамо» одолело «Протон» в 12-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Волейболистки московского «Динамо» одержали волевую победу над командой «Протон» из Саратова со счётом 3:2 (27:29, 25:23, 20:25, 25:17, 15:5).

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области. «Протон» сразится с санкт-петербургской «Ленинградкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».