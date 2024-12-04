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Московское «Динамо» одолело «Протон» в 12-м туре женской Суперлиги

Московское «Динамо» одолело «Протон» в 12-м туре женской Суперлиги
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Завершился матч 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Волейболистки московского «Динамо» одержали волевую победу над командой «Протон» из Саратова со счётом 3:2 (27:29, 25:23, 20:25, 25:17, 15:5).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Протон
Саратов
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Сергеева, Слаутина, Азанова, Крук, Володина, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Лубенченко

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области. «Протон» сразится с санкт-петербургской «Ленинградкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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