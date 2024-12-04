«Зенит» разгромил «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Завершился матч 15-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Газпром-Югра» из Сургута. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 27:25) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (27 очков). «Газпром-Югра» расположился на 11-м месте чемпионата с 13 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.