«Зенит» разгромил «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги
Поделиться
Завершился матч 15-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Газпром-Югра» из Сургута. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 27:25) в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (27 очков). «Газпром-Югра» расположился на 11-м месте чемпионата с 13 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2024
-
23:00
-
22:34
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
20:50
-
20:39
-
20:31
-
20:24
-
18:17
-
17:26
-
10:05
-
09:30
-
00:00
- 3 декабря 2024
-
22:14
-
21:41
-
21:25
-
21:21
-
15:13
-
12:33
-
11:52
-
11:39
-
09:15
- 2 декабря 2024
-
22:50
-
22:34
-
09:23
-
09:20
-
08:54
-
08:39
-
08:25
-
08:18
-
07:45
-
07:41
-
07:34
-
07:31