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«Зенит» разгромил «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

«Зенит» разгромил «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Газпром-Югра» из Сургута. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 27:25) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (27 очков). «Газпром-Югра» расположился на 11-м месте чемпионата с 13 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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