Женская Суперлига: результаты игрового дня 4 декабря

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Сегодня, 4 декабря, состоялись три матча 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 12-й тур. 4 декабря:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:17).

«Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратов) — 3:2 (27:29, 25:23, 20:25, 25:17, 15:5).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (29:27, 25:20, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».