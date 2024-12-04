Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 4 декабря

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 4 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, состоялись пять матчей 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 15-й тур. Результат игрового дня, 4 декабря:

  • «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 22:25, 21:25);
  • АСК (Нижний Новгород) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 1:3 (26:28, 25:22, 18:25, 20:25);
  • «Динамо» (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:23);
  • «Зенит-Казань» — «Динамо-Урал» (Уфа) - 3:0 (25:22, 25:16, 25:22);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:16, 25:14, 27:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Материалы по теме
Первая часть трилогии — за Казанью! Команда Вербова сохранила лидерство
Первая часть трилогии — за Казанью! Команда Вербова сохранила лидерство
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android