Мужская Суперлига: результаты игрового дня 4 декабря

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Сегодня, 4 декабря, состоялись пять матчей 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 15-й тур. Результат игрового дня, 4 декабря:

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 22:25, 21:25);

АСК (Нижний Новгород) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 1:3 (26:28, 25:22, 18:25, 20:25);

«Динамо» (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:23);

«Зенит-Казань» — «Динамо-Урал» (Уфа) - 3:0 (25:22, 25:16, 25:22);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:16, 25:14, 27:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.