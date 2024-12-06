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Алексей Вербов назвал Казань волейбольной столицей России

Алексей Вербов назвал Казань волейбольной столицей России
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов назвал волейбольную столицу России. По мнению специалиста, результаты команд из Казани дают основание считать город сильнейшим волейбольным центром страны.

«Наверное, на данный момент мы можем назвать Казань волейбольной столицей России. Обе команды в последние 10-15 лет всегда наверху, может быть, не всегда чемпионы, но точно всегда представляют собой грозную силу. И сейчас, в нынешнем сезоне продолжают победные традиции и держат планку», — приводит слова Вербова «Татар-информ».

Напомним, «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу мужской Суперлиги, а «Динамо-Ак Барс» является лидером в женском чемпионате России.

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