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Россиянки два тура подряд набирают одинаковое количество очков в итальянской Серии А1

В Италии завершился 11-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 27 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Бергамо» со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:1). Толок набрала 10 очков, Акимова продолжает восстановление.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 0:3 (20:25, 17:25, 18:25) уступил лидеру чемпионата «Имоко Конельяно». Капралова, которая в прошлом матче впервые была признана MVP, набрала восемь очков.

«Тальмассонс» Яны Щербань со счётом 3:0 (25:19, 28:26, 26:24) победил «Иль Бизонте Фиренце». Россиянка набрала восемь очков.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь уступил «Веро Воллей» со счётом 2:3 (28:30, 25:19, 26:24, 20:25, 9:15). Кобзарь принесла команде одно очко.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 27:25) победил «Пинероло». Антропова заработала 28 очков и была признана MVP матча, Котикова очков не набрала.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:16) победил «Рому». Россиянка выступала на позиции либеро.

После 11-го тура итальянской Серии А1 четыре команды с россиянками в составе сохранили свои места в турнирной таблице: «Скандиччи» Котиковой и Антроповой – третье, «Новара» Толок и Акимовой – четвёртое, «Кьери» Ляшко – шестое, «Валлефолья» Кобзарь – восьмое. «Кунео» Капраловой опустился с 12-го на 13-е место, а «Тальмассонс» Щербань перепрыгнул с 14-го на 11-е.