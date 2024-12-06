Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сурмачевский — о матче с казанским «Зенитом»: чуть не зашёл в хозяйскую раздевалку

Сурмачевский — о матче с казанским «Зенитом»: чуть не зашёл в хозяйскую раздевалку
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщик «Динамо-Урал» Андрей Сурмачевский после матча с «Зенитом-Казань» в рамках 15-го тура российской Суперлиги оценил игру своей команды. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:23) в пользу казанцев.

«Очень рад был всех видеть. По старой памяти чуть не зашёл в хозяйскую раздевалку. У меня две партии не получался подброс на подачу. В третьей наконец-то появился. В целом у нас сегодня было много глупых и обидных ошибок, мы постоянно были в роли догоняющих. Жаль, что в концовке третьего сета чуть-чуть не повезло – было небольшое касание локтя у Урсова. Если бы счёт стал 24:24, могли бы зацепить сет», – приводит слова Сурмачевского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, Андрей Сурмачевский перешёл в уфимский клуб из казанского «Зенита» перед началом текущего сезона. Соглашение с игроком подписано на год.

Материалы по теме
Алексей Вербов назвал Казань волейбольной столицей России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android