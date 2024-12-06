Сурмачевский — о матче с казанским «Зенитом»: чуть не зашёл в хозяйскую раздевалку

Доигровщик «Динамо-Урал» Андрей Сурмачевский после матча с «Зенитом-Казань» в рамках 15-го тура российской Суперлиги оценил игру своей команды. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:23) в пользу казанцев.

«Очень рад был всех видеть. По старой памяти чуть не зашёл в хозяйскую раздевалку. У меня две партии не получался подброс на подачу. В третьей наконец-то появился. В целом у нас сегодня было много глупых и обидных ошибок, мы постоянно были в роли догоняющих. Жаль, что в концовке третьего сета чуть-чуть не повезло – было небольшое касание локтя у Урсова. Если бы счёт стал 24:24, могли бы зацепить сет», – приводит слова Сурмачевского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, Андрей Сурмачевский перешёл в уфимский клуб из казанского «Зенита» перед началом текущего сезона. Соглашение с игроком подписано на год.