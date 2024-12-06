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«Такой счёт! Тай-брейк просто сумасшедший». Волков — о матче «Белогорья» и «Кузбасса»

«Такой счёт! Тай-брейк просто сумасшедший». Волков — о матче «Белогорья» и «Кузбасса»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал результат матча с «Кузбассом» в рамках 15-го тура российской Суперлиги. Белгородский клуб одержал победу на тай-брейке, который продлился до 35 очков. Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:26, 19:25, 25:21, 21:25, 35:33).

«Для нас это самый тяжёлый матч за весь этот чемпионат, очень крутой, очень напряжённый. Я в том числе нервничал и переживал, особенно в пятой партии, такой счёт! И ребята боролись, бились до конца – это очень важно. И даже если бы счёт был не в нашу пользу, если бы мы проиграли, я всё равно был бы им благодарен, потому что они сражались. Для нас это было очень важно – до конца, не опускать руки, пытаться. Молодцы ребята, что выдержали это давление.

Тай-брейк просто сумасшедший, я мог только переживать, потому что тайм-ауты закончились, перерывы закончились, просмотр один на всякий случай, но ты ничего не можешь сделать. Зал шумит, кричит, ты даже не можешь докричаться до игроков на площадке, чтобы им что-то подсказать, мне оставалось просто стоять и смотреть», – приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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