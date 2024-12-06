«Эмоции — самые сильные». Троцкий — о тай-брейке, который продлился до 35 очков

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Сергей Троцкий после поражения в матче с «Белогорьем» на тай-брейке поделился своими эмоциями. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 (29:26, 19:25, 25:21, 21:25, 35:33).

«Эмоции – самые сильные, впечатления – тоже самые сильные. Ребята молодцы, классно отыграли, я думаю, всем очень понравилось. Обидно за поражение, просто обидно. А так – все молодцы, классная игра, все тянули, все старались. Я думаю, что зрителям тоже понравилась игра.

Оцениваю сегодняшнюю игру высоко, потому что это хороший шаг вперёд, и мы во второй круг смотрим с воодушевлением, когда на выезде будем играть первую игру с Красноярском. Сегодня в старте вышел Илья Юльмухаметов, потому что у нас у Ткачёва травма голеностопа, можно сказать, что это была вынужденная замена, но она сработала, и она классно сработала, поэтому Илья молодец!» – приводит слова Троцкого пресс-служба ВФВ на официальном сайте.