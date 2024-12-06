Михаил Карполь: Казань — одна из лучших команд мира

Главный тренер «Уралочки-НТМК» из Свердловской области Михаил Карполь после поражения в матче с казанским «Динамо-Ак Барс» рассказал о преимуществах соперника. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:17).

«Сегодня мы боролись с Казанью изо всех сил, но для победы над лидером чемпионата нужна гораздо лучшая игра. Нам нужно было выложиться на все 120%, улучшить приём и подачу, чего нам сегодня не удалось. Эти элементы можно было выполнить гораздо лучше. В остальных аспектах игры – атаке и блоке – бороться с Казанью в этом чемпионате практически невозможно. Единственное, что мы могли улучшить, это приём и подача. Остальное зависело от Казани и того, насколько она нам позволяла играть. Казань – одна из лучших команд мира, и это определяет многое.

Первые две партии прошли практически без блока казанской команде? Да, это взаимосвязано. Хороший приём и сильная подача — залог успешного блока. Если подача слабая, соперник легко играет первым темпом и краями, а нам, с нашими доигровщиками ростом 182 и 184 см, очень сложно блокировать таких высоких нападающих, как у Казани, где два, а то и три игрока ростом почти два метра. Без качественной подачи блок против них поставить практически невозможно», — приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.