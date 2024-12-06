Кашин — о победе «Ленинградки» над «Локомотивом»: мы выдали свой лучший матч

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин вспомнил о своём обещании и прокомментировал результат встречи с калининградским «Локомотивом» в рамках 12-го тура российской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (29:27, 25:20, 25:20).

«Знаете, я журналистам как-то сказал, что нам надо два месяца, чтобы «поставить» игру. Вот сегодня мы выдали свой лучший матч. К сожалению, мы пока не можем играть каждую игру на таком уровне. Поэтому мы играем от соперника. Столько, сколько нужно, столько показываем.

В прошлый раз на Кубке России достаточно было нашей не очень хорошей игры для победы. А сейчас мы играли против великолепного коллектива с прекрасными болельщиками, которые приехали поддержать свою любимую команду. Мы их очень любим. Это наш дружественный клуб. Такой же, как и «Динамо-Метар». Всегда приятно играть с ними на площадке, всегда себя корректно ведут.

Я девочкам сказал: «Не думайте: выиграете или проиграете. Большинство из вас из запасных превратились в тех, на кого хотят быть похожими. Надо наслаждаться этими матчами, когда приходят столько болельщиков поддержать вас. Просто играйте». И они просто играли. Молодцы.

Знаете, я перфекционист. В третьей партии некоторые от меня получили по полной. Но в целом если так будут играть всегда, то, я думаю, результат будет хорошим», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.