Женская Суперлига: расписание игрового дня 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, состоятся два матча 13-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 13-й тур. 7 декабря:

13:00 мск — «Енисей» (Красноярск) — «Тулица» (Тульская область);

17:00 мск — «Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».