Кубок России по волейболу, мужчины: расписание полуфиналов 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, состоится один матч полуфинала мужского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Волейбол. Кубок России, мужчины, полуфиналы. Расписание 7 декабря:

18:00. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово).

В первом матче команд уверенную победу одержало московское «Динамо» со счётом 3:0. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

Во втором полуфинале волейболисты казанского «Зенита» сразятся с «Локомотивом» из Новосибирска.

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».