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Московское «Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу

Московское «Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу
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Завершился второй полуфинальный матч Кубка России по волейболу между московским «Динамо» и «Кузбассом» (Кемерово). Столичная команда одержала уверенную победу со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) и вышла в финальный этап соревнований.

Кубок России (м) . 1/2 финала. 2-й матч
07 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Кузбасс: Коваликов, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов

Напомним, в первом матче команд, который состоялся в Кемерово, московское «Динамо» также одержало победу со счётом 3:0. Общий счёт партий по итогам двух поединков между «Динамо» и «Кузбассом» — 6:0.

Во втором полуфинале волейболисты казанского «Зенита» сразятся с «Локомотивом» из Новосибирска.
В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».

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