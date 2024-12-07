Московское «Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу

Завершился второй полуфинальный матч Кубка России по волейболу между московским «Динамо» и «Кузбассом» (Кемерово). Столичная команда одержала уверенную победу со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) и вышла в финальный этап соревнований.

Напомним, в первом матче команд, который состоялся в Кемерово, московское «Динамо» также одержало победу со счётом 3:0. Общий счёт партий по итогам двух поединков между «Динамо» и «Кузбассом» — 6:0.

Во втором полуфинале волейболисты казанского «Зенита» сразятся с «Локомотивом» из Новосибирска.

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».