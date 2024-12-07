Женская Суперлига: результаты игрового дня 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, состоялись два матча 13-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 13-й тур. 7 декабря:

«Енисей» (Красноярск) — «Тулица» (Тульская область) — 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:17, 20:25, 23:25, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».