Кубок России по волейболу, мужчины: расписание полуфиналов 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, состоится один матч полуфинала мужского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Кубок России, мужчины, полуфиналы. Расписание 8 декабря:

17:00. «Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск).

В первом матче команд уверенную победу одержал казанский «Зенит» со счётом 3:0. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

Ранее в финал Кубка России вышло московское «Динамо», по сумме двух матчей обыгравшее «Кузбасс».

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».