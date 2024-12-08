Женская Суперлига: расписание игрового дня 8 декабря

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Сегодня, 8 декабря, состоятся четыре матча 13-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 13-й тур. 8 декабря:

15:00 мск. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск, Беларусь);

15:00 мск. «Омичка» (Омск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань);

16:00 мск. «Протон» (Липецк) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург);

19:00 мск. «Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Краснодар».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».