Женская Суперлига: расписание игрового дня 8 декабря
Сегодня, 8 декабря, состоятся четыре матча 13-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, женщины, 13-й тур. 8 декабря:
- 15:00 мск. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск, Беларусь);
- 15:00 мск. «Омичка» (Омск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань);
- 16:00 мск. «Протон» (Липецк) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург);
- 19:00 мск. «Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Краснодар».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
Комментарии