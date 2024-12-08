Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло 13-й матч подряд в женской Суперлиге
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал 13-ю победу подряд в рамках Суперлиги сезона-2024/2025. В 13-м туре чемпионата России команда обыграла «Омичку» из Омской области со счётом 3:1 (21:25, 25:9, 25:18, 25:17).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Омичка: Антонова, Воситова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Афонина, Чередникова, Соболева, Лукина, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги с 39 очками.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
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