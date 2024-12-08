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Казанский «Зенит» вышел в финал мужского Кубка России

Казанский «Зенит» вышел в финал мужского Кубка России
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Сегодня, 8 декабря, казанский волейбольный клуб «Зенит» вышел в финал мужского Кубка России — 2024. Во втором полуфинальном матче спортсмены обыграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (30:28, 25:19, 20:25, 25:19). В первом матче команд победу также одержал «Зенит» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Кубок России (м) . 1/2 финала. 2-й матч
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов

Ранее в финал Кубка России вышло московское «Динамо», по сумме двух матчей обыгравшее «Кузбасс». Первый матч — 3:0 (26:24, 25:15, 25:17). Второй матч — 3:0 (25:15, 25:19, 25:19).

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».

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