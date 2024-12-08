Казанский «Зенит» вышел в финал мужского Кубка России

Сегодня, 8 декабря, казанский волейбольный клуб «Зенит» вышел в финал мужского Кубка России — 2024. Во втором полуфинальном матче спортсмены обыграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (30:28, 25:19, 20:25, 25:19). В первом матче команд победу также одержал «Зенит» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Ранее в финал Кубка России вышло московское «Динамо», по сумме двух матчей обыгравшее «Кузбасс». Первый матч — 3:0 (26:24, 25:15, 25:17). Второй матч — 3:0 (25:15, 25:19, 25:19).

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».