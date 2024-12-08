«Локомотив» из Калининграда обыграл краснодарское «Динамо» в 13-м туре женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над краснодарским «Динамо» в домашнем матче 13-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

Игра завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:13) в пользу калининградского клуба. «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, «Динамо Кр» — на шестой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».