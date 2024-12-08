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«Локомотив» из Калининграда обыграл краснодарское «Динамо» в 13-м туре женской Суперлиги

«Локомотив» из Калининграда обыграл краснодарское «Динамо» в 13-м туре женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над краснодарским «Динамо» в домашнем матче 13-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва

Игра завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:13) в пользу калининградского клуба. «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, «Динамо Кр» — на шестой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Таблица женской Суперлиги
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