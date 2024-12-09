Женская Суперлига: результаты игрового дня 8 декабря

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Сегодня, 8 декабря, состоялись четыре матча 13-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 13-й тур. 8 декабря:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск, Беларусь) — 3:0 (25:16, 25:14, 25:22);

«Омичка» (Омск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:21, 9:25, 18:25, 17:25);

«Протон» (Липецк) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург); — 0:3 (18:25, 26:28, 16:25);

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Краснодар» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».