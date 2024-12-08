Кубок России по волейболу, мужчины: результаты полуфиналов 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, состоится один матч полуфинала мужского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Кубок России, мужчины, полуфиналы. Результаты 8 декабря:

«Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (30:28, 25:19, 20:25, 25:19).

Казанский «Зенит» вышел в финал Кубка России. В первом матче они одержали победу со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Ранее в финал Кубка России вышло московское «Динамо», по сумме двух матчей обыгравшее «Кузбасс».

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».