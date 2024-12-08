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Костючик рассказала, как «Локомотив» перенёс поражение в матче с «Ленинградкой»

Костючик рассказала, как «Локомотив» перенёс поражение в матче с «Ленинградкой»
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Вера Костючик после победы над краснодарским «Динамо» в рамках 13-го тура женской Суперлиги поделилась впечатлениями от игры и рассказала, как повлияло на команду поражение от «Ленинградки» в прошлом туре.

«Матч получился очень интересным с моей стороны. Было очень здорово увидеть девчонок, которые ранее выступали за «Локомотив». Я думаю, за счёт этого получилось не совсем стабильно, но очень захватывающе и интересно что стороны «Динамо» Краснодар — я так поняла, дали поиграть молодым волейболисткам, что с нашей стороны — мы, конечно, очень постарались, но, к сожалению, без своих ошибок не обошлось.

Стимулировало ли поражение от «Ленинградки»? Такие неприятные поражения всегда стимулируют на более тщательную дополнительную работу, потому что эмоционально это очень тяжело, но без этого тоже не обходится. Игра, к сожалению или к счастью, такова: побеждает сильнейший на данный момент. Поэтому, конечно же, после поражения была проведена тщательная работа, надеемся, что дальше будет лучше», — рассказала Костючик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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