Российская доигровщица «Новары» Татьяна Толок набрала 36 очков и была признана MVP матча

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает 21-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, одержал победу на тай-брейке в матче с «Мегабокс Валлефолья», где играет Виктория Кобзарь, в рамках 12-го тура национальной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (27:29, 25:17, 25:17, 23:25, 19:17).

Самым результативным игроком и MVP матча стала Толок. Россиянка набрала 36 очков, 32 из которых заработала в атаке, два — на блоке и два — на подаче. Кобзарь принесла «Валлефолье» всего 1 очко.

«Новара» сохраняет четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А1. В следующем туре команда сыграет с «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова.