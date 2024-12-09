«Это очень крутое достижение». Главный тренер «Кузбасса» — о поражении в полуфинале КР

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал результат второго матча полуфинала мужского Кубка России. Его команда уступила московскому «Динамо» со счётом 0:3 (15:25, 19:25, 19:25).

«Очень даже надеялись зацепиться за финал. Ситуация с ротацией состава — вынужденная. Получилась тяжелейшая игра с «Белогорьем», спустя три дня — встреча с «Динамо», а затем предстоят матчи с «Енисеем» и МГТУ. Я принял решение сыграть в Москве теми ребятами, которые получали наименьшее количество практики.

В целом — очень благодарен команде за два полуфинала кубковых турниров. Для нашей команды это очень крутое достижение. Благодарен ребятам за это, а «Динамо» желаю успеха в финале. Мы понимали, против кого мы играли. Трудно соперничать с таким грандом, как «Динамо». Что-то получалось, иногда были всплески. Это огромный опыт для наших молодых игроков. Им нужна и такая практика. Ни к кому не имею претензий, все — молодцы!» – приводит слова Троцкого пресс-служба ВФВ на официальном сайте.