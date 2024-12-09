Женская Суперлига: расписание игрового дня 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, состоится один матч 13-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 13-й тур. 9 декабря:

16:30 мск. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».