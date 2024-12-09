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«Была задача — выйти в финал, мы её и решили». Брянский — об игре «Динамо» в Кубке России

«Была задача — выйти в финал, мы её и решили». Брянский — об игре «Динамо» в Кубке России
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский прокомментировал игру своих подопечных в полуфинале Кубка России по волейболу. Подопечные Брянского одолели «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) и вышли в финальный этап соревнований.

Кубок России (м) . 1/2 финала. 2-й матч
07 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Кузбасс: Коваликов, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов

«Мы не смотрели на сторону противника. У команды была задача – выйти в финал, мы её и решили. Ротация состава? Важно было посмотреть именно эти сочетания. В принципе, они все себя показали, все – рабочие. Поздравляю команду с выходом в финал», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

В финале Кубка России по волейболу московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом».

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