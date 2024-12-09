«Была задача — выйти в финал, мы её и решили». Брянский — об игре «Динамо» в Кубке России

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский прокомментировал игру своих подопечных в полуфинале Кубка России по волейболу. Подопечные Брянского одолели «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) и вышли в финальный этап соревнований.

«Мы не смотрели на сторону противника. У команды была задача – выйти в финал, мы её и решили. Ротация состава? Важно было посмотреть именно эти сочетания. В принципе, они все себя показали, все – рабочие. Поздравляю команду с выходом в финал», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

В финале Кубка России по волейболу московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом».