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Волейболистки московского «Динамо» на выезде одолели «Уралочку-НТМК» в 13-м туре Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» на выезде одолели «Уралочку-НТМК» в 13-м туре Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал непростую победу на выезде над «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в рамках 13-го тура сезона-2024/2025 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 25:21, 15:25, 15:13) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
09 декабря 2024, понедельник. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Котова, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

Московское «Динамо» в данный момент занимает пятую строчку турнирной таблицы, «Уралочка» — девятую. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Волейбол. Женская Суперлига, предварительный этап, 13-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (23:25, 25:21, 21:25, 25:15, 13:15)

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