Волейболистки московского «Динамо» на выезде одолели «Уралочку-НТМК» в 13-м туре Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал непростую победу на выезде над «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в рамках 13-го тура сезона-2024/2025 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 25:21, 15:25, 15:13) в пользу гостей.

Московское «Динамо» в данный момент занимает пятую строчку турнирной таблицы, «Уралочка» — девятую. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Волейбол. Женская Суперлига, предварительный этап, 13-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (23:25, 25:21, 21:25, 25:15, 13:15)