Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 12-го тура

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В Италии завершился 12-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 54 очка.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Мегабокс Валлефолья», где играет Виктория Кобзарь. Встреча завершилась со счётом 3:2 (27:29, 25:17, 25:17, 23:25, 19:17). Толок набрала 36 очков и была признана MVP матча, Кобзарь принесла «Валлефолье» 1 очко, Акимова продолжает восстановление.

«Тальмассонс» Яны Щербань со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 20:25) уступил «Перудже». Россиянка набрала 3 очка.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 23:25) уступил «Бергамо». Россиянка набрала 14 очков.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:0 (25:6, 25:21, 25:23) победил «Пинероло». Ляшко на площадку не вышла.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за которое выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:2 (20:25, 25:21, 22:25, 25:20, 15:12) победил «Веро Воллей». Антропова заработала 34 очка, Котикова очков не набрала.

После 12-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой поднялись на одну строчку вверх – второе место. «Новара» Толок и Акимовой, «Кьери» Ляшко, «Валлефолья» Кобзарь и «Кунео» Капраловой сохранили места в турнирной таблице – четвёртое, шестое, восьмое и 13-е соответсвенно. «Тальмассонс» Щербань опустился на одну строчку вниз – 12-е место.