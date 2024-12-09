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Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 12-го тура

Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 12-го тура
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В Турции завершился 12-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 33 очка.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, уступил «Фенербахче» со счётом 0:3 (17:25, 10:25, 15:25). Курило набрала семь очков, Лазарева на площадку не выходила.

«Бахчелиэвлер» Полины Шемановой со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) одержал победу в матче с «Айдин Б. Сихир». Россиянка набрала 12 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:12, 25:13, 26:24) одержал победу над «Бешикташем». Россиянка заработала 13 очков.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной победил «Нилуфер» со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 27:25). Кочурина набрала одно очко.

После 12-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой возглавил турнирную таблицу. «Кузейбору» Лазаревой и Курило, «Зерен Спор» Кочуриной и «Бахчелиэвлер» Шемановой сохранили шестое, седьмое и восьмое места соответственно.

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