«Тулица» рассталась с главным тренером Алексеем Бабешиным после трёх побед подряд

Женский волейбольный клуб «Тулица» и главный тренер Алексей Бабешин расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале.

О назначении Бабешина на должность главного тренера «Тулицы» стало известно в конце мая текущего года. Под его руководством команда завершила 13-й тур российской Суперлиги на 10-м месте, одержав пять побед в 13 матчах, в том числе в трёх последних играх с «Омичкой», нижегородской «Спартой» и красноярским «Енисеем».

«Тулица» — первый женский клуб в тренерской карьере Бабешина. До этого он работал только с мужскими командами. Бабешин входил в тренерские штабы «Газпрома-Югра» и московского «Динамо», возглавлял «Кузбасс» и «Нову».